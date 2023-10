Sting, i complimenti al rapper Clementino: "Quando canti sento amore e passione" Nel video rilanciato dal rapper avellinese parole di elogio dell'ex Police

Sting e Clementino, coppia inedita che celebra il linguaggio universale della musica. In un video rilanciato dalle pagine social del rapper di origini avellinesi, l'ex Police, la popstar mondiale Sting gli ha rivolto complimenti affettuosi per la sua musica emozionante e che arriva dritta al cuore. Il rapper Clementino ha collaborato al documentario dedicato a Napoli girato dalla moglie di Sting, Trudie Styler, presentato in questi giorni al Festival del Cinema di Roma. Tutto ripreso in un video-selfie che l'artista, di natali avellinesi ma cresciuto nell'hinterland di Napoli, ha pubblicato sul proprio profilo su TikTok. Nelle immagini, visibilmente contento e anche molto emozionato, ascolta le parole di Sting: "Clementino, io non capisco il dialetto napoletano, ma capisco il linguaggio del cuore. Quando canti della tua città io sento amore, passione, io sento l'intera storia della tua città di 3mila anni. E io capisco di più rispetto alla lingua. Arriva dal cuore. Questo è veramente napoletano. Grazie"..