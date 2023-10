Una vita tra terremoti e alluvioni, l'ultimo turno del vigile del fuoco Leone Sirene spiegate nel comando dei vigili del fuoco di Avellino oggi: Pietro Leone va in pensione

Oggi 31 ottobre il Capo Reparto Pietro Leone dei Vigili del Fuoco di Avellino effettua il suo ultimo turno di lavoro prima di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Piero, come viene chiamato da Amici e Colleghi, è entrato a far parte del Corpo Nazionale come Vigile Permanente nel 1992, iniziando la sua carriera presso il Comando di Brescia, per poi essere trasferito al Comando di Roma e dal febbraio 1996 fa parte del Comando di Avellino.

E’ stato nominato Capo Squadra nel maggio 2015 e poi Capo Reparto a decorrere dal primo gennaio 2022. Durante i circa 32 anni di servizio, Piero ha preso parte a diverse emergenze che hanno colpito la nostra Nazione, come il sisma in Umbria, l’emergenza dell’Etna, il sisma de L’Aquila e l’alluvione che devastò Genova nel 2014.

A livello provinciale ha partecipato all'alluvione di Quindici e Cervinara, oltre che a numerose emergenze che hanno interessato in questi anni la nostra Irpinia.

Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, e tutto il personale operativo e amministrativo, sono consapevoli che il Comando perde un validissimo Capo Reparto, sempre presente e che si è distinto nell’operatività ma soprattutto per la palesata abilità nella conduzione dei mezzi dei Vigili Del Fuoco.

Tanti auguri caro Piero, di un futuro sereno dai tuoi Amici e Colleghi.