Tempesta Ciaran, è allerta meteo: scuole chiuse anche nell'avellinese Scuole chiuse a Montoro e Solofra come in altri comuni campani

Scatta la chiusura di scuole e università per allerta meteo arancione anche in provincia di Avellino. In Campania stop alle attività didattiche anche in 4 capoluoghi: a Salerno, Napoli,Caserta e Benevento.

I primi istituti a chiudere per la giornata di domani, venerdì 3 novembre 2023, in provincia di Avellino sono quelli di Solofra e Montoro come disposto dai rispettivi primi cittadini Nicola Moretti e Girolamo Giaquinto. Chiusi anche i cimiteri, i parchi e i giardini pubblici. A Calitri non aprirà l’asilo comunale, mentre a Montella gli istituti scolastici erano già chiusi per via della sagra in programma nel weekend. I sindaci stanno valutando decisioni dell'ultima ora in molti comuni, mentre la tempesta Ciaran flagella anche la Campania.

Stop alle attività didattiche frontali programmate anche all’università di Salerno, mentre si terranno normalmente gli esami e le sedute di laurea. Intanto ome da previsione, sui crinali del Partenio si sta abbattendo una burrasca di vento proveniente da SSW.

"Per il momento, abbiamo rilevato una raffica di 61 nodi. Nelle prossime ore, è attesa un’ulteriore intensificazione della ventilazione.". Spiegano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine.