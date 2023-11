Pale, fatica e speranza: gli angeli del fango irpini scavano a Campi Bisenzio Volontari delle Misericordie di Avellino, Volturara e an Mango in azione

I volontari delle Misericordie Irpine sono partiti alla volta di Campi Bisenzio, una delle località maggiormente flagellate dall'alluvione. L'Urgano Ciaran ha travolto la regione, e nei prossimi giorni è prevista una nuova allerta. Teo Curcio guida questi giovani coraggiosi e preparati volontari. Ormai esperti in soccorso di emergenza stanno aiutando la popolazione, ridotta in ginocchio dalla furia di una natura matrigna, che ha devastato interi paesi. Un aiuto concreto e prezioso, che sta garantendo sostegno a chi ha perso tutto.Il Dipartimento Protezione Civile ha attivato le Misericordie, coordinate da Area Emergenza Nazionale, per supportare le zone della Toscana che sono state flagellate da una violenta perturbazione che ha causato grossi danni e, purtroppo, morti e feriti. Al momento la Misericordia di Avellino, San Mango sul Calore e Volturara con circa 10 confratelli coordinate da Area Emergenza Campania saranno operative a Campi Bisenzio Toscana con idrovore, cercando di alleviare i disagi e contribuire al ripristino della normalità.

La partenza durante la notte, a distanza di appena trenta minuti dall’allertamento Nazionale.

“Ancora una volta la Misericordia di Avellino risponde attivamente alle richieste di aiuto provenienti da altre Regioni,con spirito di fratellanza e benevolenza. Auguriamo ai nostri Volontari un BUON LAVORO”, dice il coordinamento del capoluogo irpino.