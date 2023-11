Furti nelle abitazioni: "Situazione difficile ma le forze dell'ordine ci sono" Il sindaco di Sturno sull'escalation di raid nella Media Valle del Calore

Allarme furti nelle abitazioni in Irpinia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino intensificano i controlli specie nei pressi dei caselli autostradali o con posti di blocco sulle principali arterie ma hanno anche diffuso un vademecum, piccoli accorgimenti per proteggere le case come l'installazione di porte blindate, grate, un idoneo sistema di antifurto elettronico collegato possibilmente al 112 ma anche evitare l’accumulo di posta nella cassetta delle lettere.

Nel caso di breve assenza da casa è consigliabile lasciare qualche luce accesa, la radio o il televisore in funzione mentre nell’ipotesi di una lunga assenza per vacanza o per altro non va resa nota ad estranei la programmazione dei viaggi e bisogna evitare di pubblicare sui social network i propri spostamenti.

Una delle zone della provincia avellinese maggiormente colpita nelle ultime settimane è stata la Media Valle del Calore. A ottopagine.it tutta la preoccupazione del sindaco di Sturno Vito Di Leo. “Chiediamo presenza, chiediamo attenzione non solo alle forze dell'ordine e la presenza delle forze dell'ordine l'abbiamo avuta. Ho partecipato a due comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica anche alla presenza del procuratore Airoma che ringrazio. È una bruttissima situazione. So che non è solo Sturno, ma anche Montoro, Montemiletto, Gesualdo; sono tanti i comuni che sono stati presi di mira. Un fenomeno che non si era mai verificato. Siamo attenti a ogni piccolo particolare. Speriamo insomma che nei giorni a venire si allenti questa situazione di grande tensione”.