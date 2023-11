Mallamaci, il medico volontario in Africa: orgoglio irpino A Roma importante riconoscimento accademico

Un importante riconoscimento accademico è stato conferito nei giorni scorsi a Roma al Prof. Dott. Vincenzo Mallamaci, specialista in Cardiologia, nonché presidente dell’Associazione “E ti porto in Africa” che si occupa di portare aiuti umanitari e sanitari in alcune zone del mondo tra cui l’Affrica. Nella splendida e prestigiosa Sede del palazzo della “Casa Bonus Pastor” del Vicariato di Roma in zona extraterritoriale, il professionista di origini irpina ha ricevuto la laurea Honoris causa in Sociologia dell’Unitelematica Star – College Uk alla presenza di numerosi ospiti e personalità. A conferire l’importante titolo accademico ad honorem è stato il prof. Angelo Stella presidente dell’Unitelematic Star College dell’università inglese che ha letto le motivazioni del conferimento: “ Al prof. Vincenzo Mallamaci per l’impegno morale, umano, e sociale che egli dimostra nel lavoro di medico e nel volontariato attraverso missioni in Africa”.