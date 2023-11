Avellino, rubano piante dalle fioriere a Corso Europa: Vergogna in pieno giorno La rabbia dei commercianti: degrado e atti vandalici. Più controlli subito

"Avellino cosa sei diventata ? Hanno rubato tutte le piante dalla fioriera. È solo l'ultimo caso di una lunga sequenza di raid e atti vandalici a Corso Europa. Succede di notte, ma anche di giorno. siamo esasperati da quanto accade alle nostre attività, nelle nostre strade, dove lavoriamo tra mille sacrifici per portare avanti le nostre imprese. È inaccettabile quanto accade. Siamo esasperati e chiediamo subito maggiori controlli". Così Sabrina Minetti affida ai social il suo sfogo. Quanto avvenuto ha indignato cittadini ed esercenti, alle prese con quotidiani atti vandalici, furti, che avvengono in centro come in periferia . I commercianti e residenti di Corso Europa, in questo caso, chiedono più controlli in zona.