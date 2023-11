Antonietta spegne 104 candeline: l'elisir di lunga vita? La gioia dentro Avellino festeggia la sua centenaria: Antonietta Tulimiero Capozzi

Vivace, curiosa e innamorata della vita a 104 anni. Avellino festeggia una super centenaria: Antonietta Tulimiero Capozzi he ha spento le sue candeline tra l’affetto delle nomi Romi e Gaia e di suo il figlio il dottore Michele Capozzi. Nonna Antonietta ama l’arte e la bellezza, adora la musica sinfonica e coltiva i suoi interessi con la straordinaria gioia che la caratterizza. Ama leggere libri, soprattutto di poesie, ed è la confidente fidata delle sue nipoti che le raccontano ogni cosa, trovando il lei saggezza e consigli preziosi. Qual è l’elisir di lunga vita di nonna Antonietta: l’amore per la vita, per i suoi cari che ricorda ogni giorno a chi le sta accanto diffondendo vitalità e gioia. “Una adorabile giovanotta”, commenta festoso il senologo e primario della Breast Unit Carlo Iannace, che augura alla signora di continua re ad essere esattamente come è oggi: una donna forte, e piena di vitalità.