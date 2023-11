Onore all'arma, fedeli alla Patria: i fratelli Della Rocca giurano insieme Carabinieri, due fratelli giurano a pochi giorni di distanza fedeltà all'Arma

Fratelli uniti dai valori di amore per la patria, uniti dallo stesso sogno: quello di diventare Carabinieri. Hanno prestato giuramento all'arma dei Carabinieri Jacopo e Davide Della Rocca. I due fratelli, rispettivamente di 23 e 21 anni, hanno compiuto un importante passo per la loro carriera al servizio della giustizia e della sicurezza collettiva. Oggi Davide Della Rocca ha prestato giuramento alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino. Sabato scorso, invece, il fratello maggiore ,Jacopo Della Rocca, ha giurato alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. La famiglia Della Rocca, profondamente legata ai valori di disciplina, onore e dedizione, può ora vantare non uno, ma due membri che seguono le orme del padre, il Maresciallo Raffaele Della Rocca, Vice Comandante della Stazione di Ospedaletto d'Alpinolo.