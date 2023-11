A Santo Stefano del Sole il meeting internazionale dei Paesi di San Vito L'iniziativa

Dal 26 al 28 aprile 2024 il nostro comune ospiterà il XXIII meeting dei Paesi di San Vito Italia, associazione che racchiude i Comuni italiani che hanno San Vito come loro Patrono. Una tre giorni di eventi organizzati per l’accoglienza delle varie delegazioni provenienti da tutta Italia, da nord a sud, che oltre alle attività dell’associazione, sarà all’insegna dello scambio culturale, della condivisione e della cordialità. Santo Stfeano raccogli eil testimone da Alberobello che ha ospitato il meeting 2023.

Soddisfatto il primo cittadino Gerrado Santoli : “Un ringraziamento al Direttivo Nazionale, in questi giorni in visita in Irpinia, per aver scelto Santo Stefano del Sole tra i tanti paesi candidati ad ospitare l'evento. Sarà una vetrina per tutta l’Irpinia e per noi un ulteriore traguardo a livello nazionale”