Arriva l'inverno in Irpinia: aria fredda dal nord e prima neve fino a 1000 metri Le previsioni: pioggia e freddo e fiocchi bianchi a mille metri

L'Irpinia si prepara a vivere un'anticipo d'inverno. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un peggioramento del tempo, accompagnato da aria fredda proveniente dal nord-Europa. Molte località saranno imbiancate dalle prime nevicate della stagione. Lo spiegano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine, che forniscono le previsioni per oggi e domani.

Previsioni per oggi, Sabato 25 Novembre 2023: nelle ore notturne e al primo mattino, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al primo mattino, sono attese nevicate sin verso i 1000 metri. In seguito, le nubi si alterneranno con schiarite e subiranno una nuova intensificazione a partire dalle ore pomeridiane; nella seconda parte del giorno, potranno manifestarsi nevicate sino a quote di media collina, segnatamente nella Baronia , nella Valle Ufita, nell’Alta Valle del Calore e nelle Valli del Miscano e del Cervaro. TEMPERATURE: in netto calo. VENTI: settentrionali, moderati o forti, con rinforzi di burrasca forte o tempesta a ridosso delle aree appenniniche.

Previsioni per domani, Domenica 26 Novembre 2023: si prevedono condizioni atmosferiche soleggiate per gran parte della giornata. In serata, è atteso un leggero aumento della copertura nuvolosa. Al primo mattino, non sono escluse locali gelate. TEMPERATURE: in ulteriore calo. VENTI: molto deboli nella notte e in serata, deboli o moderati da ponente nella restante parte della giornata. Anche sulla pagina se Il Laceno spiegano gli esperti:

"Siamo alle porte di un primo passaggio invernale. ( Foto di repertorio, ndr) Un passaggio breve, poco duraturo ma che per qualche ora porterà il nostro amato Laceno nella stagione che adesso "merita".La perturbazione arriverà dalla tarda serata di oggi e continuerà fino a Domenica a fasi alterne.

In una prima fase, tra stanotte e domani mattina, forti piogge a tutte le quote. Successivamente la temperatura crollerà rapidamente e in quella occasione ci sarà la possibilità di vedere neve al piano Laceno a quota 1100 m.

Allo stato attuale la perturbazione sarà cosi veloce che inquadrare la possibilità di accumuli nevosi è estremamente difficile! Ma vi aggiorneremo!

Dal pomeriggio sera di Sabato a Domenica, il tempo tenderà ad un miglioramento con possibilità di deboli fenomeni nevosi per effetto Stau.

Non escludiamo una Domenica con tratti soleggiati.