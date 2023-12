Successo per lo spettacolo Christmas Show: raccolti 1000 euro per Telethon A Forino si sono esibiti gli allievi della Professional Dance con i loro papà

Un successo nel segno della solidarietà. A Forino lo spettacolo di danza Christamas Show, a cura della Scuola Professional Dance ha avuto una doppia finalità. La prima è quella di esaltare il valore della famiglia e l'altro è aiutare la ricerca. Quindi, i piccoli allievi della Professional Dance si sono esibiti nella Palestra comunale con i loro papà per una mission importante: quella di raccogliere fondi a favore di Telethon.

Ad organizzare l'evento, come ogni anno, la maestra Alessandra Vottariello ex ballerina professionista della Scala di Milano e attualmente direttrice della scuola di ballo Professional Dance di Forino.

“Al giorno d’oggi la vita è sempre più frenetica e non sempre i genitori riescono a seguire i loro figli nelle attività sportive – ha dichiarato-. Quindi quale occasione migliore se non il Natale per condividere la passione per lo sport e trascorrere una serata insieme, nel segno della solidarietà. È stato un percorso molto apprezzato dai papà che hanno partecipato con grande entusiasmo e passione alle prove - ci ha raccontato Alessandra - e non vedevano l’ora di entrare in scena ieri sera con le loro piccoline”.

Alla manifestazione era presente anche il coordinatore provinciale di Telethon Agostino Annunziata e la coordinatrice comunale Raffaela Perrotti. Una splendida serata che, grazie alla numerosa partecipazione e la generosità dei presenti, ha contribuito a raccogliere la sorprendente cifra di 1000 euro che saranno devoluti interamente alla ricerca per le malattie genetiche rare. Presente anche l’amministrazione comunale che ha dimostrato una forte sinergia tra le Associazioni presenti sul territorio comunale e il coinvolgimento e l’impegno per il sociale.