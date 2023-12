Avellino, ladri scatenati sotto Natale: i consigli per difendersi dai furti I consigli delle forze dell'ordine

Ladri scatenati ad Avellino e provincia. Il numero di colpi tentati e messi a segno aumenta con l'arrivo delle festività natalizie .

Le forze dell'ordine stanno intervenendo in varie zone del capoluogo per contrastare questa ondata di furti. La questura di Avellino offre preziosi consigli per limitare il rischio di intrusioni durante le festività. Prima di uscire di casa, è fondamentale assicurarsi che tutti gli infissi siano ben chiusi, la porta d'ingresso abbia tutte le mandate e, se possibile, considerare l'installazione di porte blindate. Sistemi di videosorveglianza ed antifurto rappresentano ulteriori strumenti di sicurezza, da attivare e verificare prima di allontanarsi.

Evitare di lasciare all'interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore è un consiglio basilare. Nel caso in cui non ci siano alternative, nascondere i preziosi in punti diversi della casa, documentandoli preventivamente con fotografie, può facilitare la ricerca in caso di sottrazione. Oltre alle difese passive tradizionali, l'era dei social media richiede maggiore prudenza. Durante le partenze, evitare di condividere informazioni sensibili come foto, storie, commenti e programmi di viaggio. Queste informazioni potrebbero diventare utili ad eventuali malintenzionati per individuare il momento opportuno per introdursi in casa.

Non raccontate che partite sui social

Tuttavia, i social media possono essere utilizzati in modo positivo. La condivisione di informazioni con i vicini, ad esempio, può servire per organizzare sorveglianze reciproche o coordinare il ritiro quotidiano della posta, un potenziale indizio di assenza. È fondamentale prestare attenzione a rumori sospetti o persone sconosciute nell'area circostante. In questo contesto, l'utilizzo di app di domotica per accendere e spegnere luci può depistare i malintenzionati, così come rispondere al citofono dal cellulare.

Luci e timer

Come ulteriore misura, l'uso di timer connessi con l'impianto elettrico, che regolano l'accensione delle luci ad orari preimpostati, può simulare la presenza in casa anche quando gli abitanti sono assenti. In caso di ritorno a casa con la porta aperta, è consigliabile chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 e non toccare nulla fino all'arrivo della polizia. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale per mantenere la sicurezza durante le festività natalizie e oltre.