Vescovo Melillo: "Riscoprire la bellezza dei nostri luoghi "Un territorio diventato sempre più marginale ma che presenta grandi potenzialità"

"Riscoprire la bellezza dei nostri luoghi e migliorare sempre di più la vivibilità nelle aree interne:" Il monito a pochi giorni dal Natale, arriva dal vescovo Sergio Melillo che ha celebrato una santa messa, come ogni anno, con tutto il personale sanitario dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

"Un territorio diventato sempre più marginale ma che presenta potenzialità straordinarie a volte inespresse e mal comprese nelle nostre aree interne."

Per il direttore generale Mario Ferrante: "E' importante mai come in questo momento la sinergia. Da soli non si va da nessuna parte. Le istituzioni devono lavorare assolutamente insieme, soprattutto nelle nostre aree interne, dove tutto è più difficile.

Siamo una squadra, dobbiamo crederci, solo uniti possiamo vincere. Certo le criticità ci sono, la sanità è complessa ma insieme si può fare molto. Lavoreremo per il bene dell'ospedale, crediamoci. Dobbiamo assolutamente evitare i viaggi della speranza."

Il sindaco Enrico Franza: "Raccolgo con fiducia la sfida di fare squadra. Lo sforzo che noi stiamo facendo come amministratori, ci porterà ad ottenere buoni risultati. Nei siamo certi. Abbiamo rimesso in piedi l'area vasta portando avanti una vera e propria battaglia di territorio. Siamo aree interne ma nello stesso tempo destinatari di grandi infrastrutture strategiche."