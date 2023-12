Ariano: pranzo di Natale per i poveri nel cento anziani al piano di zona In campo Panacea e l'associazione Michele De Gruttola. La solidarietà degli operatori commerciali

Dopo il successo della maratona di ieri con il pranzo della vigilia distribuito nelle case da parte della pubblica assistenza Vita in rete con altre associazioni ecco l'iniziativa di Natale targata Panacea con il supporto dell'associazione Michele De Gruttola. Volontari all'opera da stamane capitanati da Maria Spina Pratola, grazie al grande coinvolgimento degli operatori commerciali.

Sono in tanti coloro che hanno aderito all'iniziativa manifestando la propria solidarietà. Ognuno ha cucinato una pietanza per allestire la tavola dei poveri. Eventi patrocinati dal Comune.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno risposto come ogni anno al nostro appello - afferma Maria Spina Pratola - il nostro intento è quello di regalare un sorriso a chi vive in condizioni meno fortunate."

Location di questo Natale 2023 il centro per anziani di piano di zona riattivato per l'occasione. Una struttura ben tenuta negli anni da Gerardo Iannone , il quale si è adoperato per renderla funzionale. Il comune farà la sua parte - ha assicurato l'assessore Pasqualino Molinario - per ristrutturarla e renderla accessibile." Una bella notizia nel giorno di Natale.