Tabelle stradali: fatiscenti, danneggiate e abbandonate al proprio destino Un problema che riguarda purtroppo molte zone non solo ad Ariano ma anche nei comuni limitrofi

Con la segnalazione del giorno non c'è tregua neppure a Natale. Questa volta l'appello arriva dal bivio che porta alla 90 bis per chi proviene dalla stazione di Ariano Irpino. Una strada comodissima ma in alcuni tratti particolarmente impervia per la presenza di avvallamenti e buche. Ma questo è un altro aspetto, parzialmente risolto nel corso degli anni.

Ciò che ci viene segnalato oggi è la scarsa segnaletica, per lo più fatiscente, danneggiata dalle intemperie e rimasta come vedete nella foto.

Un problema che riguarda purtroppo molte zone non solo ad Ariano ma anche nei comuni limitrofi. Tabelle danneggiate, usurate dal tempo, spesso rimosse quando qualcuno dopo mesi e anni si ricorda di farlo e non più riportate nei loro luoghi.

Eppure basterebbe davvero poco per un riordino generale della segnaletica lungo le strade. Ma chi ti pensa.....