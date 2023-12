Ariano e l'immancabile cartolina delle feste: lo scempio di contrada Manna Rifiuti ingombranti lasciati a terra in strada, inciviltà che qui è di casa

L'immancabile cartolina delle feste in una zona dove l'inciviltà, non per colpa dei residenti regna sovrana, in barba ad ogni controllo e ammonimento. Da premettere che non si mai capito se la telecamera è funzionante o meno, ma crediamo proprio di no.

Il luogo in questione è contrada Manna ad Ariano Irpino, bersagliata negli ultimi tempi dai furti nelle abitazioni e meta prescelta per tanti incivili provenienti da varie parti della città e forse ci fa notare qualcuno, anche da comuni limitrofi.

Rifiuti per molti ingombranti e lasciati a terra lungo la strada. Per non parlare delle condizioni in cui versa la struttura che ospita i cassonetti, sudicia, disordinata e nauseabonda. Durante le festività c'è chi ne ha approfittato ancora di più per disfarsi di rifiuti scomodi ma a contrada Torreamando è uno scempio quotidiano che dura tutto l'anno nell'indifferenza più totale.