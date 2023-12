Ariano: assegnata la borsa di studio in memoria di Giovanni Maraia Il vincitore, ha discusso il tema del diritto alla salute nella costituzione Italiana

Nella biblioteca comunale di Ariano Irpino si è tenuta la commemorazione dedicata al professore Giovanni Maraia. Durante l'evento, è stata consegnata una borsa di studio del valore di 1.500€ ad Antonio Dello Iacono, vincitore del bando 2021/2022 della IV edizione.

Lo studente avellinese ha discusso il tema del diritto alla salute nella costituzione Italiana. Partendo dai valori della costituzione Lo Iacono ha ribadito ai presenti l’importanza di vedere lo Stato come un amico e non come un nemico.

La sala affollata ha condiviso memorie e valori dell'uomo politico irpino, celebre per le sue battaglie sociali e politiche.

Il figlio, l'avvocato Francesco Maraia, ha rappresentato la famiglia e introdotto gli interventi. Ha, altresì, ribadito l'obiettivo della borsa di studio, che sosterrà la richiesta di intitolare una strada di Ariano al professore Maraia. Inoltre, è stato annunciato che le future edizioni della borsa di studio saranno assegnate agli studenti meritevoli del Liceo Pietro Paolo Parzanese, con un importo complessivo di 3.000€.

Francesco Flammia del centro Cedir, sponsor della borsa di studio, ha rinnovato l'impegno della nota struttura diagnostica irpina a sostenere l'iniziativa. Ha premiato il vincitore Antonio Dello Iacono, studente del convitto nazionale Colletta di Avellino. A seguire i saluti del sindaco di Ariano Enrico Franza e gli interventi di vari esponenti locali.

Durante l'incontro, sono state ricordate numerose battaglie di Giovanni Maraia, tra cui l'isochimica di Avellino, le vertenze ambientali legate alla discarica di Difesa Grande e l'ex Smae, oltre alle lotte per la Sanità e per i diritti dei più deboli. Sono stati menzionati anche i successi ottenuti, come la regolarizzazione di 5.000 operai forestali precari e di 26.000 precari della scuola.

Emozionante è stato il discorso del primogenito del professore, l’onorevole Generoso Maraia, il quale ha esortato la popolazione arianese ed i presenti ad impegnarsi nel ricordo di suo padre per continuare l'azione civile, civica e politica dalle piccole alle grandi battaglie sociali.