Ariano, è il giorno del trono di babbo Natale: Panacea apre le porte ai bambini Sarà premiata come ogni anno la letterina più originale

Babbo Natale e la befana sono pronti ad accogliere sul trono i bambini nella sede di Panacea ad Ariano Irpino. Si rinnova come ogni anno l'iniziativa promossa dal team di Maria Spina Pratola. Foto e distribuzione di doni per i bambini. L'appuntamento è per questo pomeriggio nel piano di zona, accanto alla filiale delle poste. Sarà premiata la letterina più originale. "Non mancate, vi aspettiamo in tanti anche quest'anno, tra sorprese e regali a partire dalle 15.30 in poi."