Capodanno ad Avellino, traffico e parcheggi: auto sulle scale di piazza Kennedy La foto della utilitaria fa il giro del social

Capodanno ad Avellino, città blindata per il concertone di Capodanno in piazza Libertà e traffico nelle strade. Caccia al parcheggio per poter arrivare a piedi in centro. E sta facendo il giro del social la foto di una utilitaria sulle scale, che collegano via Carducci al parcheggio di piazza Kennedy. Parcheggio o manovra azzardata? Resta da capire come e perché la Fiat Panda sia finita sugli scalini della Maxi area parcheggio.