Primo nato alla Malzoni: papà Achille: "Il veglione più bello della mia vita" Armando Marano è il primo nato d'Irpinia. Pesa oltre 4 chili. Mamma Luana in lacrime: la mia gioia

E' venuto al mondo esattamente due minuti dopo la mezzanotte del primo gennaio del nuovo anno, Armando Marano, primo nato d'Irpinia alla clinica Malzoni di viale Italia. E' di Mercogliano il piccino, che stamattina è stato sottoposto al primissimo controllo del nuovo anno di buon'ora, con il professore Carmine Malzoni, che come da tradizione è venuto a fare gli auguri a mamme e neonati, e con il dottore Raffaele Picone, di turno in corsia. Pesa oltre 4 chili e duecento grammi Armando, che è nato con il dottore Gianmarco Miele, di turno nella notte più lunga dell'anno mentre in città impazzava la festa, il concerto e i fuochi d'artificio. “E' stato il veglione più bello di tutta la mia vita - racconta emozionatissimo papà Achille -. E' il mio primogenito e auguro a tutti di vivere questa gioia immensa. Sono stato in sala parto ed è stata un' emozione immensa, la più forte della mia vita. Si chiama Armando per continuare la tradizione di zio Armando, mia suocera e mio nonno”. Emozionatissima mamma Luana, tra le lacrime di gioia, spiega: “Auguro a mio figlio di essere gioioso e solare come mio marito. Ringrazio Dio che Armando sta bene, è la gioia più grande della mia vita. Abbiamo brindato al nuovo anno e alla vita , il parto è andato benissimo grazie alla partoanalgesia. Sono ancora emozionata e ringrazio tutta la clinica Malzoni, le ostetriche, medici, infermieri, oss e personale di una struttura meravigliosa che ha saputo assistermi e infondermi serenità”.