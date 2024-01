"In ospedale in fin di vita: mia madre è salva grazie agli angeli del Moscati" La storia di Angela e dell'intervento salva vita eseguito dal dottore Migliuolo e la sua equipe

Una lettera di ringraziamento a chi, con la sua equipe ha salvato una vita in ospedale. Marino Russo di Santa Paolina ha scritto una missiva di ringraziamento indirizzata al reparto della Utic Unità Coronarica terapia intensiva di cardiologia del San Giuseppe Moscati di Avellino. E' una storia di buona sanità quella che arriva direttamente dal reparto del polo sanitario contrada Amoretta. Marino Russo ha voluto così pubblicamente ringraziare il dottore Fabio Magliulo cardiologo emodinamista, esperto in diagnosi e terapia della cardiopatia ischemica. “La mia gratitudine è immensa per il dottore Magliulo che ha salvato la vita a mia mamma Angela Pizzano – spiega -. Il dottore con grande esperienza e professionalità ha deciso di operare mia madre in urgenza, salvandole nei fatti la vita. Le condizioni di mia madre erano disperate, era arrivata al pronto soccorso del Moscati in fin di vita. Grazie al dottore Magliulo e al suo staff mia madre oggi è ancora viva ed è salva. L'Utic Unità Coronarica terapia intensiva di cardiologia del San Giuseppe Moscati è un grande reparto, popolato da straordinari professionisti, ognuno nel suo ruolo e competenza, in cui hanno saputo coniugare umanità, professionalità e competenza, salvando mia madre e rassicurando al contempo tutti noi. Molto spesso si utilizza il termine “angeli”, per quanti nell'esercizio delle proprie preziose funzioni salvano vite. Ebbene mi piace ripetere, anche in questo occasione, che al Moscati ci sono tanti angeli preziosi.".