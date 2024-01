"Nel reparto di Cardiochirurgia mi sono sentito ospite di gente unica" La lettera di ringraziamento di un degente, dimesso ieri dal reparto commuove i sanitari

Il primo encomio del 2024 per l'Ospedale Moscati di Avellino arriva da un paziente in dimissione che, prima di lasciare la Città ospedaliera, ha voluto salutare e ringraziare con una bellissima lettera il dottor Brenno Fiorani, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, e tutto il suo staff per la professionalità e la sensibilità mostrate durante il suo ricovero. “Mi sono sentito ospite di gente unica" ha scritto il paziente, in una emozionante missiva pubblicata sulla pagina social dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati.

"Entriamo nel nuovo anno nel migliore dei modi: accompagnati dalle parole di gratitudine e apprezzamento per il lavoro, la gentilezza e la professionalità dei nostri operatori", il commento della direzione dell'ospedale di Contrada Amoretta.