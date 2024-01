Contrasto alla povertà educativa: entra nel vivo il progetto nelle aree interne Positivo il bilancio del 2023 con tante iniziative dedicate ai bambini

Il progetto intende promuovere il protagonismo dei piccoli alunni attraverso l'educazione, l'apprendimento e azioni a sostegno delle famiglie.

Entra nel vivo Percorsi di Comunità, progetto finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito dell'Avviso finalizzato al sostegno di interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno.

Soggetto capofila è la cooperativa sociale Oasirpina, che insieme alle realtà partner si impegna a realizzare al meglio le attività previste dal progetto che si tengono presso una serie di istituti comprensivi, micronidi e scuole dell'infanzia (Frigento, Fontanarosa, Grottaminarda). "Percorsi di Comunità" si propone innanzitutto di contrastare la povertà economica ed educativa mediante la promozione del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l'educazione, l'apprendimento e azioni a sostegno delle famiglie. L'obiettivo specifico è migliorare gli spazi e i modi dell'educare, dell'abitare, del ricrearsi e del vivere quotidiano in un'ottica di bellezza, rispetto, partecipazione, collaborazione e corresponsabilità.

Nel corso dell’anno la gran parte delle attività si è tenuta presso l’istituto “Sacro Cuore” di Fontanarosa, anche fuori dall’orario scolastico e quando la scuola è rimasta chiusa, ciò con l’obiettivo di declinare sul campo lo scopo del progetto, che è appunto quello di contrastare la povertà educativa attraverso molteplici interventi e in più fasi. Il 2023 si è concluso dunque con diverse iniziative che hanno visto protagonisti i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia “Sacro Cuore” e del micronido di Grottaminarda. Varie le attività: da "Presepiando", laboratorio di manipolazione del sughero, fino al Christmas Party, alla tombolata di Natale e ai lavoretti per Capodanno realizzati dai piccoli alunni attraverso la digitopittura.

Attività utili a favorire la manualità, la condivisione e la socializzazione. In questa direzione va anche la prima iniziativa in programma per il 2024: “Aspettando la Befana”, musica, animazione e gonfiabili in Viale Libertà a Fontanarosa, dalle 9 alle 12. Occasione per vivere la comunità, interagire attraverso il gioco, e dunque creare momenti di aggregazione, anche tra le famiglie. Il progetto “Percorsi di Comunità” è strutturato in più azioni: Apprendiamo (con laboratori ludico-pedagogici); Raccontiamo la natura e il territorio (per unire l’interiorità emotiva al contesto in cui si è immersi); Le prime relazioni (un percorso di 18 mesi per stabilire un legame tra minore, territorio e comunità di riferimento); Home visiting (interventi domiciliari per le neo mamme nei primi mesi dopo il parto); Emporio solidale (per favorire lo sviluppo di un sistema di economia circolare dove le famiglie potranno approvvigionarsi di prodotti donati da aziende e privati). Percorsi di comunità si avvale di una serie di soggetti partner: Carmasius, Società Cooperativa Impresa Sociale; Caritas Diocesi di Avellino; Società cooperativa Sun; People Involvement Apd; Pro Loco La Fonte di Fontanarosa; Azienda Speciale Consortile Per la Gestione delle Politiche Sociali Ambito A1; Associazione Impegno e Solidarietà Odv; Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli" di Frigento (con sezioni associate di Sturno, Gesualdo e Villamaina); Scuola dell'infanzia"Sacro Cuore" di Fontanarosa.