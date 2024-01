Ariano: senza illuminazione pubblica da quasi tre mesi Protestano gli abitanti di Difesa Grande

Da quasi tre mesi senza illuminazione pubblica in strada. E con i tempi che corrono non è certo una cosa buona.

La segnalazione ci giunge da contrada Difesa Grande ad Ariano Irpino. Ecco cosa è successo:

Ad ottobre scorso il braccio di un lampione crollato a causa delle forti raffiche di vento e di conseguenza un filo letteralmente spezzato, ha determinato la totale interruzione dell'energia elettrica su tutta la rete in questione.

Dell'accaduto, fanno sapere i residenti è stata informata l'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico e la polizia municipale ma nulla. Nessuno finora ha preso a cuore il problema.

"Con tutto ciò che sta accadendo in varie contrade di Ariano, ci manca solo che ci vengano a fare visita i ladri. Siamo completamente isolati. Non sappiamo più a chi riviolgerci per risolvere questa problematica. Tra poco saranno tre i mesi senza luci a Difesa Grande. Vi sembra normale?"