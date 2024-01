Furti a Montemiletto, il Comune valuta il Controllo di Vicinato Obiettivo del sindaco MInichiello: aumentare la sicurezza sul territorio

L’Amministrazione comunale di Montemiletto intende valutare la fattibilità del progetto “Controllo di Vicinato”, per poi poter procedere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura di Avellino, acquisendo la disponibilità di cittadini, per collaborare attivamente a sostegno delle Forze dell’Ordine, in modo da poter aumentare la sicurezza del territorio.

Pertanto, invita i cittadini a dare la propria disponibilità mediante comunicazione all’indirizzo di posta comunedimontemiletto@legalmail.it, entro il 31.01.2024, in modo da consentire all’Amministrazione comunale di espletare tutti gli adempimenti formali ed attivare ufficialmente l’istituto.

"Si confida nella collaborazione dei Cittadini, delle Associazioni, dei Comitati e di tutti gli Enti presenti sul territorio, a beneficio esclusivo della Comunità" scrive l'Amministrazione comunale sulla propria pagina Fb.

lI “Controllo di Vicinato” è un istituto che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini in modo da organizzare gruppi su tutto il territorio comunale, al fine di supportare le attività delle Forze dell’Ordine, attraverso la segnalazione di situazioni anomale che potrebbero generare apprensione e/o allarme.

I “Gruppi di Vicinato”, una volta costituiti ed individuato un coordinatore, possono collaborare con le Forze dell’Ordine solo per segnalare eventuali situazioni sospette, senza diritto di intervenire, organizzare ronde e/o controlli.