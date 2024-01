Furti ad Ariano, Franza: "Fenomeno complesso e in evoluzione"/VIDEO Il giorno dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ad Avellino

Il giorno dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ad Avellino coinciso con un'ennesima serata di tensione ad Ariano Irpino sul fronte, il sindaco Enrico Franza analizza il fenomeno definendolo in evoluzione nella sua complessità.

"Una complessità che emersa anche nella riunione tenutasi ad Avellino. Nel corso dell'incontro ho avanzato soprattutto alle forze dell'ordine, la proposta di garantire un ulteriore sforzo oltre chiaramente a tutto quello che si sta già facendo. Un pattugliamento a piedi nelle contrade.

Abbiamo inoltre avanzato attraverso il nostro comandante della polizia municipale, la proposta di istituire una struttura di coordinamento unica operativa per agire ancor più in sinergia anche con la nostra struttura della polizia municipale."

Di estrema importanza sarà il progetto della video sorveglianza

"Abbiamo avuto un finanziamento per l'installazione di sei telecamere ad alta sorveglianza con lettura ottica delle targhe direttamente connesse alla centrale operativa delle forze dell'ordine. Un ulteriore dispositivo di sicurezza che ci auguriamo possa tramutarsi in realtà nel più breve tempo possibile. Siamo in fase di progettazione esecutiva e nel pieno rispetto del cronoprogramma."