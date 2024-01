Casalbore: grande successo per la giornata della prevenzione Iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in sinergia con la pubblica assistenza Vita

Ben cento visite effettuate, un grande successo in Irpinia a Casalbore per la giornata della prevenzione promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Salvatore in sinergia con la pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino. L'iniziativa si è svolta nella sede dell'edificio scolastico in viale della rimembranza.

Diversi e qualificati i medici in campo. Per le visite senologiche, Carlo Iannace, da anni grande trascinatore di queste iniziative, Maria Luisa Di Cecilia, Celestino Grande ecografista, presenti la psicologa Lucia Cuoco, il biologo nutrizionista clinico, Ernesto Iorizzo. Esame baropodometrico statico e dinamico effettuato da Giuseppe Avella.

La pubblica assistenza Vita con il presidente Guglielmo Ventre e l'intera organizzazione, ringrazia l'amministrazione di Casalbore per la squisita ospitalità, il sindaco e tutti i medici che hanno prestato come sempre gratuitamente la loro collaborazione. Un ringraziamento viene rivolto alla pro loco di Casalbore come sempre impeccabile.

"L'obiettivo è quello alzare sempre di più il livello di prevenzione tra le popolazioni, anche e soprattutto dopo la lunga pausa di stop dovuta alla pandemia. Un ulteriore passo importante e significativo, a sostegno delle aree interne sempre più penalizzate."