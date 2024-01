Cervinara, convegno su turismo sociale e sostenibile in Valle Caudina L'appuntamento è stato promosso dall'ACLI Avellino

Due Parlamentari – il Senatore Domenico Matera e l’On. Gianfranco Rotondi -, due Consiglieri regionali – Maurizio Petracca e Giovanni Mensorio - Carmine De Angelis, Consigliere della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti i Sindaci della Città caudina, tanti amministratori locali ed un pubblico numeroso ed attento hanno partecipato ad un Convegno promosso a Cervinara dal Circolo ACLI San Giuseppe Moscati, sul tema “Strategie e valorizzazione del turismo sociale nel Partenio-Valle Caudina”.

E’ stato un incontro ricco di spunti interessanti e di indicazioni di lavoro, aperto dall’introduzione del Presidente del Circolo organizzatore Stefania Gallo, e dagli interventi del Sindaco di Cervinara Caterina Lengua e del Presidente Regionale delle Acli della Campania Filiberto Parente.

Il dibattito, moderato dal Direttore de “il caudino” Peppino Vaccariello, si è sviluppato a partire dalle relazioni di Luigi Salvati della Presidenza nazionale del CTA, di Vincenzo Zuccaro Direttore del Museo Nazionale Archeologico di Montesarchio, e Pasquale Pisano, Sindaco di San Martino Valle Caudina, capofila del POC finanziato per sei Comuni del territorio.

Tutti gli interventi hanno rimarcato le grandi potenzialità del territorio caudino e sottolineato gli ostacoli piccoli e grandi che si frappongono per un pieno sviluppo del turismo in questa area a cavallo tra le Province di Avellino e Benevento. In particolare, il Sen. Matera ha sostenuto il valore della coesione degli Enti territoriali nell’intercettare finanziamenti e nel proporre valide iniziative comuni; l’On. Rotondi, dal canto suo, ha sottolineato l’esigenza di mostrarsi pronti ad intercettare un turismo che non è più soltanto orientato verso i grandi attrattori che, per quanto riguarda la Campania, posso essere considerati Napoli, la Reggia di Caserta, le città della Magna Grecia o la Costiera Amalfitana.

Carmine De Angelis ha ricordato i fondi a disposizione e gli interventi governativi sul turismo sociale, a partire dalle risorse previste per il turismo delle origini e per la valorizzazione die piccoli borghi. I Consiglieri regionali Petracca e Mensorio si sono soffermati sull’attenzione al tema posto dalla Giunta della Campania e dalle Commissioni Agricoltura ed Attività Produttive, da essi presiedute, anche rispetto al turismo rurale.

Molto propositivi, anche se non privi di accenni critici verso le Istituzioni sovracomunali, sono stati gli interventi dei Primi cittadini Peppino Ilario di Rotondi, Enzo Pacca di Pannarano e Roberto Del Grosso di Roocabascerana, concordi nel denunciare le difficoltà del trasporto pubblico e della viabilità che costituiscono un ostacolo reale. Molto interessante anche il contributo alla discussione portato da Morena Cecere, Vice Sindaco di Montesarchio che non ha mancato di evidenziare il ruolo che gli Enti del Terzo Settore possono giocare in questa partita fondamentale per il turismo sociale nella Valle Caudina; un intervento, quello di Morena Cecere, che ha fornito un prezioso assist ad Alfredo Cucciniello, Presidente delle ACLI di Avellino, al quale sono state affidate le conclusioni del Convegno assai riuscito, ben oltre le aspettative degli organizzatori.

Nell’intervento, Cucciniello si è soffermato sulle attese del turismo odierno, del viaggiatore contemporaneo che vuole entrare in contatto con le culture, le tradizioni e le produzioni locali, scoprire il patrimonio naturalistico e culturale, le specialità enogastronomiche, le storie e le persone del territorio, vivere esperienze sportive “open air” per vivere una vacanza sostenibile, soprattutto dl punto di vista dell’impatto ambientale: in estrema sintesi, un viaggiatore partecipatore attento di esperienze.Da questo punto di vista, secondo le ACLI, in Valle Caudina e nella fascia del Partenio ci sono tutti gli ingredienti giusti.

E’ però essenziale costituire efficaci Reti tra Pubbliche Amministrazioni, imprenditori, scuole ed enti di formazione professionale, Associazioni e Terzo Settore, in un’ottica di coprogettazione, per sperimentare quell’amministrazione condivisa che rappresenta una scelta strategica vincente. Le ACLI – ha concluso Cucciniello- sono a disposizione attraverso il CTA, i Circoli territoriali, la Scuola di Formazione, le proprie esperienze di Servizio Civile Universale per costruire nella Città caudina un presidio e un distretto di turismo sostenibile capace di generare sviluppo, favorire la nascita di nuove imprese e offrire nuovi servizi.