Irruzione artica in Irpinia: neve a bassa quota, l'Osservatorio: rischio bufera Da stasera ribaltone meteo in arrivo: crollo termico e neve fino a 700 metri

Il territorio irpino si prepara a vivere una breve parentesi meteorologica di stampo pienamente invernale. Lo annunciano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine e metereologi che annunciano l'arrivo di un ribaltone meteo, con neve fino a 700 metri e rischio bufera di neve in quota più alta. Anche la giornata odierna si è aperta, all’Osservatorio, con aria relativamente mite. Ma da stasera, lo scenario cambierà radicalmente.

Sul Partenio infatti, è prevista, nella prossima notte e nella mattinata di domani, una bufera di neve.

"Nella giornata di sabato, infatti, un’area ciclonica proveniente da Occidente interagirà con aria molto più fredda in arrivo dai vicini Balcani. Sì verranno dunque a creare condizioni favorevoli per fenomeni precipitativi di una certa rilevanza, che si manifesteranno a partire dalla tarda serata di domani sino alle ore centrali di sabato.In particolare, nelle prime ore della mattinata di sabato, vi sarà occasione per nevicate a tratti anche intense sino a quote di alta o localmente media collina. Lo zero termico, infatti, si posizionerà intorno ai 700 metri (localmente anche al di sotto di questa quota sulla fascia del Partenio, secondo le proiezioni di alcuni modelli ad area limitata)".

Previsioni per domani Sabato 20 Gennaio 2024:nelle ore notturne e in mattinata, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con diffuse precipitazioni, anche a carattere temporalesco. I fenomeni cadranno sotto forma di neve a partire da quote via via più basse. Nelle prime ore della mattinata, si manifesteranno nevicate sino a quote di media o alta collina; le precipitazioni, a ridosso dei principali comprensori montuosi (Partenio e Picentini) potranno risultare intense. Nel pomeriggio, residui fenomeni interesseranno l’Alta Irpinia e l’area dei monti Picentini, poi le condizioni atmosferiche miglioreranno ovunque.

Temperature: in netto calo. VENTI: tesi o forti da nord-est, con raffiche di burrasca forte o tempesta (90-100 km/h) sulla fascia del Partenio, nel baianese, nella Valle dell’Irno e nel Vallo di Lauro.