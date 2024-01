Valle Caudina, rinasce lo storico gruppo folk "La Sciarra" L'ensemble musicale ha fatto la storia dei canti popolari tradizionali

Torna sulla scena il gruppo Folk “La Sciarra”, storico ensemble musicale sammartinese che ha fatto conoscere in Italia e all’estero i canti popolari tradizionali di San Martino, del Sannio e dell’Irpinia.

L’evento di presentazione del nuovo progetto musicale, si svolgerà sabato 3 febbraio alle ore 20 presso l’auditorium comunale “Nicodemo De Vito” di Cervinara: la manifestazione è patrocinata dal comune di Cervinara. A circa trentacinque anni di distanza dall’ultimo concerto tenuto dalla formazione originale del gruppo folk, il nuovo ensemble denominato “La Sciarra 2.0” presenterà i canti popolari della tradizione Irpina e Sannita, oltre quindici brani ricercati dal fondatore del gruppo Tony Pedoto tra il 1973 e il 1978,cinque anni di lavoro certosino fatto attraverso interviste a persone anziane, registrazioni audio dei canti popolari e sedute di ascolto di storie tramandate attraverso i racconti di vari personaggi residenti nei comuni dell’Alta Irpinia e del Sannio.

Il celebre gruppo folk voluto da Pedoto con la collaborazione di alcuni musicisti di San Martino nel lontano 1978,ha all’attivo numerosissimi concerti tenuti in tutta Italia ,varie Tournée all’estero svolte durante il decennio metà anni 70 e fine anni 80. Nel vastissimo curriculum del gruppo vi sono diverse apparizioni televisive in Rai, Mediaset e tv regionali: ricordiamo la partecipazione al programma televisivo “Sereno Variabile” condotto da Maria Giovanna Elmi e Osvaldo Bevilacqua in onda su Rai 2 nel novembre 1979.La Sciarra riceve vari riconoscimenti e premi nell’ambito di eventi Folk internazionali, tra i quali il premio “La Maschera d’Oro” manifestazione organizzata da Canale 21 tenutasi al “Teatro Politeama” di Napoli nel Dicembre 1979. Da ricordare anche il primo posto conquistato al Festival della Musica Folk “Sei Giorni di Vibo Valentia” presentato da Daniele Piombi nel Novembre 1981, con la vittoria ottenuta dal brano “A’ Merula”, tipico canto Sammartinese di autore anonimo, canzone popolare composta a San Martino V.C. all’inizio del diciannovesimo secolo. Tra gli eventi più importanti la partecipazione al “Folk Studio” di Roma, il tempio della musica folk, dove sono passati grandi artisti come Bob Dylan, Antonello Venditti, Baglioni, Lucio Dalla e De Gregori, con la canzone “Dint’o’ Bosco” con la quale il gruppo raggiunge la massima popolarità attraverso la diffusione nazionale come sigla del programma di Otello Profazio “Qui Canta il Sud”, in onda nel 1981 per un’intera stagione su Rai Radiouno. Nel 1983 la canzone “Serenata Irpina” conquista il premio della critica e viene utilizzata come sigla di chiusura nella trasmissione “Prisma” in onda su Rai Uno.

La Sciarra ha all’attivo due dischi registrati tra i primi anni 80 e l’inizio degli anni 2000.Il primo, un LP intitolato” Terra d’Irpinia”, è un libro-disco pubblicato dalla Fonit Cetra nel 1983 che contiene 14 brani appartenenti ai comuni dell’Alta Irpinia, canzoni popolari ritrovate attraverso una ricerca svolta in quegli anni dal produttore musicale Nicola La Bruna. Segue poi nel 2001 il cd “la Sciarra”, una raccolta di canti popolari della tradizione sammartinese pubblicato da Tony Pedoto con il patrocinio della Regione Campania. L’Evento di presentazione del nuovo spettacolo del prossimo 3febbraio, si svolgerà alla presenza della stampa e delle TV, inoltre parteciperanno alla serata di gala personaggi dello spettacolo, impresari musicali, autorità del territorio e della regione Campania. I componenti del gruppo folk “La Sciarra 2.0” sono: Tony Pedoto voce recitante e canto; Liliana Taddeo Tamburi Mediterranei, percussioni e canto; Augusto Abate chitarra acustica e voce principale; Beniamino Fucci batteria e percussioni; Antonio Milano chitarra elettrica ed effettistica; Pasquale Santacroce basso elettrico; Massimo Palumbo violino e cori; Eliana Abate e Clementina Covino voci principali e cori. L’appuntamento è per sabato 3 febbraio 2024 alle ore 20 presso l’auditorium “Nicodemo de Vito” a Cervinara. L’Ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.