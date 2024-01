Condotta rotta, rubinetti a secco ad Avellino e in altri comuni Niente acqua anche a Cesinali, Atripalda, Contrada e altri comuni dell'hinterland

A causa della rottura della condotta adduttrice DN 300 nel territorio di Aiello del Sabato, a che per dei lavori improcrastinabili da eseguire sul serbatoio di Forino, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi è stata sospesa ad Avellino e in altri comuni dell'hiterlad del capoluogo. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio. I disagi sono in vista ad Avellino, Atripalda, Aiello del Sabato, Contrad Cesinali, Forino e San Michele di Forino. Ogni sindaco e prefettura sono stati informati via pec dall'Alto Calore, con la mappa specifica delle zone e strade in cui potrebbe interrompersi l'erogazione dell'acqua.