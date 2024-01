Alba magica a Montevergine: alta pressione in arrivo, temperature in rialzo Le previsioni : cambia il meteo termometri sopra le medie stagionali

"Sul Partenio è in atto l’espansione di un’area di alta pressione, che darà luogo, quest’oggi, ad un netto aumento delle temperature.SI sta per aprire, dunque, l’ennesima parentesi meteorologica dai connotati tutt’altro che consoni alla stagione invernale". Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine annunciano l'ennesimo ribaltone meteo in Irpinia.

Le previsioni Per oggi nercoledì 24 Gennaio 2024: si prevedono condizioni di cielo sereno, fatta salva la presenza di locali banchi nuvolosi nelle prime ore del mattino. All’alba, non sono escluse locali foschie nelle aree vallive. TEMPERATURE: minime in generale lieve flessione, massime in aumento, anche sensibile nelle aree montuose. VENTI: inizialmente deboli da nord, tendenti a disporsi da occidente e a spirare con intensità debole o localmente moderata.

Previsioni per domani, Giovedì 25 Gennaio 2024:sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, fatta salva la presenza di locali ed innocue nubi. Al primo mattino, non mancheranno dense foschie o banchi di nebbia nelle aree vallive, dove peraltro non sono escluse gelate. TEMPERATURE: minime in netto aumento nelle aree montuose, in lieve calo nelle aree vallive; massime in ulteriore rialzo. VENTI: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.