Avellino, Santuario del Santissimo Rosario in festa: ecco i nuovi 4 Ministranti Michela Pia Piacariello, Sophie Filipuzzi, Francesca La Sala e Nathan Cecere i nuovi ministranti

Il 21 gennaio è tornata la Domenica della Parola di Dio per volere di Papa Francesco. Cade ogni anno nella terza domenica del tempo ordinario. In questo giorno, nella ricorrenza della celebrazione eucaristica, presieduta dal Rettore del Santuario Padre Giovanni Matera, è avvenuta la vestizione di nuovi quattro Ministranti, Michela Pia Picariello, Sophie Filippuzzi, Francesca La Sala e Nathan Cecere, che con amore e costanza si sono preparati in questi ultimi mesi e che in questa occasione hanno detto il loro “si” al servizio per servire il Signore nella gioia .

Per questa occasione sono giunti degli auguri speciali e una benedizione apostolica del Papa tramite Mons. Roberto Campisi, è stato un momento molto emozionante e coinvolgente sia per i ragazzi e per i loro familiari sia per tutta la comunità.

Ecci la missiva ai ministranti:

“Caro P. Giovanni, cari neo ministranti e fedeli tutti, oggi per la famiglia dei Ministranti del Santuario del Ss. Rosario è un giorno di festa, abbiamo accolto quattro nuovi ragazzi che hanno deciso di entrare in questa famiglia e d’intraprendere questo percorso di vita, oggi grazie al loro impegno, nostro e delle loro famiglie tutto questo è stato possibile ed è perciò che vi ringrazio ancora nuovamente.

I migliori auguri che vi possiamo fare, sono quelli nel “Servire il Signore nella gioia” come il salmo 99, versetto guida del nostro gruppo per quest’anno ci ricorda. Con questa citazione semplice ma significativa, voi avete detto “si” all’impegno di servire all’altare nella costanza, nella preghiera e nelle varie liturgie che la chiesa celebra, carissimi questa è la figura del Ministrante.

Prima di concludere, per questa occasione mi sono giunti degli auguri speciali provenienti dalla Città del Vaticano”.