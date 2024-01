Sanremo, l'Irpinia tifa per BigMama: "Credere in sé stessi, sempre" La cantante di Santa Lucia di Serino in gara tra i big

Marianna Mammone, in arte BigMama, approda al Festival di Sanremo 2024 dopo la sua partecipazione lo scorso anno accanto a Elodie durante la serata delle cover. E l'Irpinia tifa per lei, rapper di Santa Lucia di Serino tra le più apprezzate sullo scenario nazionale e oltre i confini. Già lo scorso anno sul palco dell'Ariston BigMama ha dato dimostrazione della sua grinta e di saper gestire con padronanza scenica un palco come quello del Teatro Ariston. A distanza di un anno, l’artista torna sul palcoscenico più prestigioso della musica italiana da vera protagonista della scena musicale italiana.

Il messaggio della sua canzone di Sanremo, ci tiene a sottolineare, è "per tutti non solo per le minoranze": "Pensa a quello che vuoi fare da grande, pensa a come lo vuoi fare e non pensare a tutto quello che c'è intorno". 'La rabbia non ti basta' è stato scritto di getto: "In una sessione, è stato proprio uno sfogo velocissimo, quasi per andare a scusarmi con la me bambina: dicono che non puoi farlo perché sei grassa, non puoi farlo perché vieni da una realtà piccolissima (BigMama è nata in un paesino della provincia di Avellino, ndr.), non puoi farlo perché sei donna, non puoi farlo perché sei queer, e invece tu credici comunque perché prima o poi qualcosa di grande lo farai. E portare questo brano sul palco più importante d'Italia è esattamente la risposta che stavo cercando", sottolinea con orgoglio. Mentre riconosce la coerenza editoriale del festival di Amadeus: "Lui si fa davvero guidare dal pezzo come dice. Io avevo mandato un brano anche l'anno scorso ma non gli era piaciuto abbastanza. Quest'anno avevo presentato per Sanremo Giovani due brani, uno dei due era quello che avrei portato se fossi arrivata poi tra i Big vincendo. Ma questo brano gli è piaciuto e l'ha messo direttamente tra i Big, evitandomi il 'tritacarne' di Sanremo Giovani", afferma. BigMama vorrebbe che 'La rabbia non ti basta' venisse ascoltato non solo da chi subisce il bullismo ma anche da chi lo agisce, "perché possa riflettere sul fatto che magari la ragazzina che bullizza oggi, domani diventerà l'artista più amata da sua sorella", come racconta in uno dei brani che ha scritto in passato.