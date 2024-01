BigMama cover con Gaia, La Nina e Sissi: "Con me tre donne forti" Serata cover a Sanremo con Lady Marmalade. La rapper di Santa Lucia di Serino: l'unione fa la forza

Sceglie di puntare sul potere delle donne Big Mama. Lo fa scommettendo su tre giovani artiste per la serata dei duetti la rapper irpina – vero nome Marianna Mammone, in gara al festival di Sanremo nei big con “La rabbia non ti basta”.

Venerdì 9 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, BigMama la rapper di Santa Michele di Serino salirà sul palco insieme a Sissi, la Niña e Gaia, con le quali interpreterà “Lady Marmalade” con l’aggiunta di alcune barre inedite: “Al mio fianco ho voluto tre donne giovani, che possono fare tanto. Il mio obiettivo è infatti quello di dimostrare che le donne giovani come me sanno sfondare un palco di quella portata. E poi, l’unione fa la forza”.

Ma qual è la più grande paura di BigMama? “La mia paura più grande è quella di deludere me stessa e le mie aspettative“.

Canterà Lady Marmalade di Labelle con Gaia, La Niña e Sissi, dunque BigMama. Una scelta che si carica di un valore forte per ribadire che è possibile una solidarietà femminile e che le donne possono giocare un ruolo centrale nel panorama musicale “Purtroppo per le donne nella musica c’è poco spazio, e si è portati a pensare che siamo tutte in competizione. Noi siamo amiche e volevo dimostrare che l’unione fa la forza”

“ho capito che serve trasformare le energie negative in positive - ha spiegato BigMama presentando La rabbia non ti basta-. Qui parlo di come ho accettato la donna che sono. E’ una lettera alla me bambina, le chiedo di crederci anche se gli altri dicono che non può farcela perché è grassa, perché è una donna, perché viene da una realtà piccola e da una famiglia non benestante, perché è queer. Quando un bambino mi dice che da grande vuole diventare come me, mi emoziono.” Nelle interviste concesse, alla vigilia del festival, ha ricordato anche di aver dovuto fare i conti con il cancro, “ho fatto le chemio e ora sto bene, ho anche tenuto i capelli corti. Se voglio fare qualcosa io posso farlo a prescindere. Sono felice di urlare il mio pensiero su quel palco”.