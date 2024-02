Sanremo, tifo scatenato a San Michele di Serino: "BigMama è il nostro orgoglio" Cartelloni in paese, il vicesindaco Delle Grazie: BigMama sei l'esempio di coraggio e talento

E’ già febbre da Sanremo anche in Irpinia. Prenderà il via domani la 74esima edizione Festival al Teatro Ariston.

Tra gli artisti più attesti l’irpina BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, di San Michele di Serino, con la sua “Rabbia non ti basta”, canzone che si fa racconto autobiografico della sua battaglia contro ogni forma di discriminazione e bullismo e invito a non arrendersi mai, a trasformare la sofferenza in occasione di riscatto. Al fianco di Big Mama ci sarà l’intera Irpinia, a partire dalla comunità di San Michele di Serino. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno voluto ribadire il sostegno all’artista attraverso un manifesto a lei dedicato. Di qui l’invito alla provincia tutta a fare il tifo per l’artista e votarla a più non posso. “BigMama è l'esempio di quanta bellezza, talento e capacità ci sia nelle piccole realtà come le nostre – spiega il vicesindaco di San Michele di Serino Antonio Delle Grazie-. Marianna è una dinoi, cresciuto come noi tra semplicità e tradizioni. Siamo tutti fieri di lei e faremo un tifo scatenato perchè Bigmama è un talento puro”.

La canzone di Bigmama è un viaggio coinvolgente tra rap e ritmi dance in cui la profondità del testo è accompagnata dall’immediatezza del ritornello, assolutamente da ballare, esempio di quell’energia che Marianna sa sempre portare sul palco. “Per me Sanremo è un grandissimo carico di emozioni, forse anche troppo forte. Infatti molto difficile sostenerle, un sogno che avevo da un po’. Un palco bellissimo che ha riunito sempre la mia famiglia, un momento di ritrovo familiare. Ho molte aspettative, è un ritorno…” ha raccontato ad Askanews Big Mama. Nella serata delle cover sarà accompagnata da La Nina, Gaia e Sissi nel celebre brano Lady Marmalade, a sottolineare la forza della musica al femminile.