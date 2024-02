Condotta rotta, stop all'acqua: rubinetti a secco e disagi nell'avellinese In alcune zone del capoluogo e comuni dell'hinterland niente acqua

Rubinetti a secco in alcune zone di Avellino e comuni dell'hinterland. "Ho da poco avuto contatti con i dirigenti dell' Alto Calore: purtroppo i lavori al guasto alla condotta adduttrice in agro Avellino si stanno prolungando e, dunque, anche alcune zone della nostra città continuano a restare senza acqua. Mi è stato assicurato il ripristino dell'erogazione idrica in nottata.". Con un post pubblicato in serata il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio ha informato i cittadini dei disagi, che si sono protratti di alcune ore in serata. Anche i sindaci dei comuni di Monteforte, quadrelli, Ospedaletto, Summonte, sant'Angelo a Scala, Pannarano, Pietrastornina e Roccabascerana sono stati informati del disservizio.