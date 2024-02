Sanremo, BigMama: Grazie San Michele di Serino, sei il paese del mio cuore La rapper sul palco tra i big pronta ad infiammare l'Ariston

È pronta ad infiammare il palco del Festival di Sanremo BigMama, rapper di San Michele di Serino, al secolo Marianna Mammone. Ieri sera con il suo look Total black ha catturato l'attenzione di tanti, ma è con la sua canzone "La rabbia non ti basta", che è pronta a conquistare tutti gli italiani. Intanto in paese sono apparsi manifesti e striscioni per sostenerla. Il paese è tappezzato per Bigmama in lizza al festival della musica italiana. E in un video Bigmama ha voluto ringraziare quello che ama chiamare: il paese del mio cuore. "grazie San Michele si, stasera sono pronta a scatenarmi e vi ringrazio per tutto quello che state facendo per me. Siete straordinari, state incollati alla TV e sostenetemi e tifate per me. Vi mando un bacio grandissimo". Ha detto nel video Bigmama, a poche ore dal debutto sul palco di Sanremo. Forte, tenace, ribelle e trasgressiva Bigmama stasera è pronta a parlare di libertà, con la sua musica.