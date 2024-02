Sanremo, Striscia: Body Shaming a BigMama? È satira non discriminazione Un servizio di Striscia la Notizia risponde alle critiche

Sanremo 2024 e polemiche. Il programma Striscia la notizia era finito al centro di un acceso dibattito per un meme su BigMama come Ursula, la rapper di San Michele dj Serino. Striscia la notizia così isponde alle accuse di body shaming. Il programma replica alle critiche per i meme sui look degli artisti: "Satira e ironia, non discriminazione"

Dopo le critiche rivolte a "Striscia la notizia" per aver scherzato sul look di BigMama durante la prima serata del Festival di Sanremo, paragonandola al personaggio di un film Disney, Ursula del cartone animato La Sirenetta, il programma ha emesso una risposta. Nel servizio si legge: "In questi giorni, Striscia La Notizia è stata accusata ingiustamente di Body shaming. In un meme condiviso sui social del notiziario satirico di Antonio Ricci, il look della cantante BigMama è stato accostato a quello di Ursula, una delle figure del film d’animazione La Sirenetta: stesso stile di capelli, stesso abito e stessa passione per la musica. Analoghi meme sono stati realizzati anche per gli altri artisti in gara. Per esempio, Loredana Bertè è stata paragonata a uno struzzo, la Brunetta dei Ricchi e Poveri a un cigno nero e il cantante Ghali a Edward Mani di Forbice. Insomma normale satira di scena, di costume".