San Michele di Serino aspetta la sua star: una big-torta per la nostra BigMama La comunità attende il ritorno a casa della rapper dopo Sanremo

I pasticcieri del paese realizzeranno una una big-torta, a San Michele di Serino in provincia di Avellino, per accogliere Bigmama reduce dal festival di Sanremo

Ventiduesimo posto per la rapper all'Ariston e la straordinaria carica di un brano “La rabbia non ti basta “che piace e convince su spotifay e radio.

"La nostra Marianna Bigmama Mammone in arte BigMama, ringrazia tutta la sua comunità Sanmichelese per il caloroso supporto ricevuto. Perché alla fine, una vera comunità, si vede quando c’è bisogno e noi l’abbiamo dimostrato . Ora cara Marianna, ti aspettiamo qui per festeggiare la tua vittoria, perché per tutti noi hai vinto tu! Forza San Michele di Serino". Il vicesindaco di San Michele di Serino annuncia una grande festa per il ritorno a casa della rapper che si è piazzata al 22esimo posto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Lei in un video ringrazia: siete straordinari, vi abbraccio uno ad uno ci vediamo presto a casa. Ho sentito tutto il vostro straordinario affetto e amore. Sono felice. Grazie".

Insomma c' è grande attesa e fervono i preparativi per accogliere la star musicale con tanto di festa e onori della amministrazione comunale.