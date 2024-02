Cura dei malati terminali, Iannace: "Più sostegno e cure nei momenti di dolore" Il convegno e le riflessioni in parrocchia

La Parrocchia di S. Ippolisto Martire ad Atripalda ha accolto un incontro dedicato alla riflessione e alla preghiera sulla cura dei malati terminali, in linea con la rete mondiale di preghiera del Papa. Citando il Salmo 41:4, che promette il sostegno divino nei momenti di dolore, e le parole di Papa Francesco sulla compassione verso i più fragili, l'evento si propone di approfondire il tema della dignità e dell'assistenza agli individui in fase terminale della loro vita. Il relatore dell'incontro è stato il Dottore Carlo Iannace. L'appuntamento si è svolto alle ore 16:00 presso il Centro di Comunità in Contrada Ischia, Atripalda. La responsabile parrocchiale, Signora Pina Gambale, e il Parroco, Don Luca Monti, hanno invitato tutti a partecipare per conoscere, meditare e pregare insieme su questo importante argomento.