Incidente in via Tagliamento, "Chiediamo silenzio per nostro figlio" La richiesta dei genitori del ragazzo. Serie e stabili le sue condizioni al Moscati

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta dei genitori del ragazzo rimasto vittima dell'incidente in via Tagliamento:

“Nel rispetto del lavoro di tutti gli organi di informazione locali e non, in qualità di genitori di Mario, il ragazzo di 16 anni rimasto vittima di un serio incidente stradale nella notte tra sabato e domenica ad Avellino, chiediamo di non divulgare più qualsivoglia aggiornamento sulle condizioni di salute di nostro figlio. Al contempo cogliamo l'occasione per precisare, che le notizie circolate, circa la necessità di donazioni di sangue necessarie per Mario da effettuare al Moscati, sono infondate. Capirete tutti che questo è un momento di grandissima tensione e sofferenza per la nostra famiglia, che ha scelto di chiudersi in un profondo silenzio, nell'attesa che questa vicenda si concluda presto e positivamente”.

I genitori di Mario e l'amico di famiglia Saverio.