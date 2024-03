Luca Abete aggredito: solidarietà all'inviato di Striscia la Notizia Il caso . Alviti esprime solidarietà al giornalista

Nella scorsa puntata di Striscia la Notizia, trasmessa in prima serata su Canale 5, l'inviato irpino Luca Abete è stato letteralmente aggredito dal personale della Vigilanza dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, precisamente da un operatore armato e uno disarmato, rispettivamente un GPG e un fiduciario.

Sull'episodio è intervenuto il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, il Dott. Giuseppe Alviti, che ha espresso la propria vicinanza e solidarietà al noto conduttore e inviato satirico, sottolineando come quanto accaduto non rappresenti assolutamente il vero ruolo della vigilanza privata, che si tratti di una Guardia Particolare Giurata o di un fiduciario.

La figura della vigilanza privata rappresenta una continuità di sicurezza sussidiaria e complementare che le forze dell'ordine non possono garantire. Per questo motivo, come Ente Associazionistico, auspichiamo sempre maggior formazione professionale per gli operatori, al fine di garantire quella qualità nell'operare che ci distingua dai veri e propri trogloditi in uniforme, come è stato evidenziato ieri sera.r

Sono pronto, a nome della buona categoria che opera ogni giorno in tutta Italia, a esprimere al caro Luca Abete la vicinanza di tutte le Guardie Giurate d'Italia e dei fiduciari", ha concluso il Presidente Alviti.