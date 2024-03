Avellino, lutto nel mondo dello sport: è morto Costantino Maietta Aveva 72 anni. Domani i funerali

La comunità dello sport e in particolare quella del badminton ad Avellino è a lutto per la morte improvvisa di Costantino Maietta, all'età di 72 anni. Costantino Maietta non era solo un delegato del badminton ad Avellino; era molto di più. Era l'anima pulsante di questo sport, non solo nella provincia irpina, ma anche nel panorama del Para-badminton italiano.

Il suo contributo al mondo del Para-badminton e del badminton normodotato è stato enorme. "Un grave lutto ha colpito la famiglia del badminton italiano. Ci ha improvvisamente lasciato Costantino Maietta, già Presidente dell’ASD CFFS Atletica Avellino e Delegato Provinciale FIBa di Avellino. Il Prof. Maietta è stato un vero pioniere del Para-Badminton, spendendosi in questi anni nello sviluppo nella nostra disciplina a livello agonistico e scolastico in Italia. Ai familiari vanno le condoglianze sentite del Presidente Federale, del Consiglio Federale e di tutto il movimento italiano del Badminton. I funerali si svolgeranno domani presso la Chiesa di S.S. Trinità dei Poveri ad Avellino alle ore 15.30 - si legge sulla pagina Fiba Federazione Italiana Badminton, -".

Addio al professore Maietta

"Una tristissima notizia ci è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Improvvisamente ci ha lasciati stamattina il nostro Delegato di Avellino Costantino Maietta , anima oltre che del Badminton irpino anche del Para-badminton italiano. Alla famiglia giungano le condoglianze di tutti noi che ne abbiamo apprezzato la passione e il grande carisma da allenatore.

Io ancora non ci posso credere ...x me sei stato un secondo padre,un fratello,una persona dal Grandissimo cuore, persona rara ed unica che andava sempre in aiuto degli Ultimi.Hai fatto tantissimo x me è gli altri atleti.Sei stato veramente una persona Eccezionale e di esempio x gli altri che s'impegneranno nel Para Badminton e nel gruppo dei normodotati del Badminton.Un'abbraccio forte forte alle sue figlie,alla sua bellissima nipotina,a sua moglie e ai suoi parenti.Io prego per te e per la tua famiglia".

Grinta e umiltà, eri il prof di tutti

Annota Bernardino Lo Chiatto. Anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, ha voluto ricordare il professore Maietta. "Grinta contagiosa ed umiltà, passione sportiva ed ammirevole garbo. Un importante punto di riferimento non solo per i suoi atleti, esempio di resilienza e attenzione all' altro. Una persona buona, genuina.

Con il Prof. Costantino Maietta abbiamo realizzato tante cose belle a Mercogliano, iniziative di valore sportivo e umano.

Ricordo il suo volto pieno di orgoglio alla presentazione della prima società di badminton in città, l'Asd Atletica Avellino Badminton - Gruppo IC Mercogliano, un'opportunità unica per i nostri giovani di creare aggregazione, coltivare sogni e distrarsi dalle cattive abitudini.

Al Prof. Maietta voglio dire grazie per i suoi incoraggiamenti e per avermi sempre trasmesso l' importanza di essere disponibili verso gli altri, soprattutto quelli in difficoltà.

Che la terra ti sia lieve, caro prof".