Avellino, più illuminazione in città: ecco dove. "Così più sicurezza in strada" L'annuncio del comune di Avellino

Estensione e completamento della pubblica illuminazione in tutte le contrade della città, con la riqualificazione degli impianti elettrici e la relativa sistemazione stradale. Il Comune di Avellino ha approvato il progetto esecutivo proposto dall’impresa “City Green Light”, per implementare il senso di sicurezza di cittadini ed automobilisti e rendere il capoluogo sempre più accogliente e decoroso.

Il progetto prevede l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione in via Selve Vecchie, nell’area parcheggio di via Volpe, a via De Vitto, a contrada Archi ed in via Fontanatetta, nell’ area verde via Marsico, in via Seminario, via Di Guglielmo, via Roma e via Brigata Avellino, via Palombi, via De Liguori, via Tedeschi e via De Gasperi, Contrada Chiaire, sulla Variante Anas, a contrada Sant’Eustachio, sulla salita del Cimitero ed a Valle, in Piazza Morosini. In Piazza Sturzo, è prevista la riqualificazione dell’impianto attualmente esistente.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di un importante risultato: «Abbiamo deciso di completare la realizzazione della pubblica illuminazione in tutte le contrade ed i quartieri della città. Abbiamo mantenuto l'impegno assunto con la comunità, migliorando la vivibilità del capoluogo ed il senso di sicurezza. Attraverso l’implementazione del servizio di pubblica illuminazione, proseguiamo nel solco dell’impegno messo in campo negli ultimi anni per, una Avellino sempre più attrattiva ed a misura di cittadino».