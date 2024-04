Altavilla Irpina: Presentazione del libro "Roma violata" di Irene Salvatori L'evento in ricordo del maresciallo Francesco Pepicelli, medaglia d'oro al valor militare

Presentazione del libro "Roma violata" di Irene Salvatori. L'evento in ricordo del maresciallo Francesco Pepicelli, medaglia d'oro al valor militare è in programma ad Altavilla Irpinia domani, sabato 13 aprile alle ore 11.00 nel palazzo comitale De Capua in piazza Sant'Alberico Crescitelli. Introduce il generale Vittorio Tomasone.

La descrizione da Feltrinelli Ibs:

"Nei primi mesi dell'occupazione di Roma, dall'armistizio dell'8 settembre 1943 al drammatico omicidio di massa delle Fosse Ardeatine, si sono intrecciate le vicende di tanti uomini e tante donne che hanno dovuto affrontare uno dei momenti più dolorosi della Storia del nostro Paese. Irene Salvatori racconta la Resistenza come una pluralità di voci: militari, civili, gente comune. Nel narrare della Roma occupata, si sofferma sulla figura del maresciallo dei Carabinieri Francesco Pepicelli che, insieme ad altre 334 persone, venne ucciso nel massacro delle Fosse Ardeatine e insignito della medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

La testimonianza del maresciallo, discreta ma presente, è affidata alle sue lettere e ai ricordi della famiglia ricomposti in chiave romanzata. Corredano il testo note e allegati in cui si possono leggere direttamente i documenti e le sentenze giuridiche dei protagonisti di quei mesi così terribili."