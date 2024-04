Meteo, cambia tutto: stop estate anticipata, torna il freddo anche in Irpinia Le previsioni. Colonnine di mercurio in discesa

Meteo, cambia tutto. Ancora poche ore di caldo anomalo, fuori stagione e poi tornerà il freddo con correnti in arrivo dal nord Europa. Il ribaltone meteo è previsto per mercoledì in una settimana all'insegna della variabilità delle condizioni metereologiche. Secondo le previsioni fornite dall'Osservatorio di Montevergine sulla pagina social: per la giornata di oggi è attesa una generale alternanza tra ampie schiarite e modeste nubi alte e sottili, che veleranno a tratti il cielo. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo. Venti: in prevalenza Per domani Martedì 16 Aprile 2024: in mattinata, si prevedono condizioni di cielo velato. In seguito, le nubi diverranno più consistenti a ridosso delle aree montuose, dove potranno verificarsi locali piogge, specie sulla fascia dei monti Picentini. Temperature: minime in lieve aumento (eccetto nelle aree montuose, dove diminuiranno), massime in lieve calo. Venti: moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi, tendenti a disporsi da ovest dal tardo pomeriggio.