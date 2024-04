Lacedoniesi emigrati nel mondo: una grande festa insieme per celebrare le radici Così il sindaco Di Conza

"Chi ha lasciato la propria terra lo ha fatto perché ha sentito il bisogno o ha vissuto la necessità di costruire un'esistenza migliore, ma non può averla dimenticata. E sempre tanto forte resta il legame con le proprie radici. È così che è nata "Lacedonia insieme", evento di ritrovo di tanti Lacedoniesi che hanno lasciato la propria casa e sono emigrati nel mondo. Una grande festa dove le radici sono il motivo dell'incontro e l'accoglienza il sentimento più sentito". Così il sindaco di Lacedonia Di Conza. "Nell'anno in cui si celebrano le radici italiane, l'amministrazione comunale di Lacedonia, grata dell'invito ricevuto come ogni anno, è stata presente in questa giornata ricordando l'importanza di tenere sempre vivo il legame con la propria terra di origine da cui _si parte per non lasciarla mai_. E stamattina il viaggio continua. Lungo il cammino facciamo tappa a Roma per la presentazione del progetto "Festival delle radici" presso la sala stampa della Camera dei Deputati nell'anno dedicato alle "Radici italiane nel Mondo". Saremo presenti con la nostra DMO Irpinia “Montagna d’Amare” , con il presidente Vincenzo Castaldo e la DM Emanuela Sica, che illustreranno il progetto e il ruolo della #DMO Irpinia". Conclude Di Conza.