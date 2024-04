Ariano: "Competenze e burocrazia che diventano un grande ostacolo nei lavori" Ecco a voi il ciuffo di via Maddalena

Le competenze che a volte potrebbero essere superate dal buon senso e dalla collaborazione tra enti. Siamo sempre in via Maddalena ad Ariano Irpino, ma questa volta dal versante opposto in cui ha sede l'eliporto. Gli operai della comunità montana ufita, hanno svolto come sempre un lavoro di bonifica straordinario anche lungo il muraglione che affaccia alla statale 90 delle puglie.

E anche quesa volta per uno stupido discorso di competenze, il grande cespuglio resterà al suo posto, in bella mostra. Motivo? "Li è competenza Anas, il comune non può mettere mano." Come dire: "Pe n'aceno di sale si perde la menesta". Ma che ci voleva a rimuovere anche quel resto di erbacce. Non era di certo un reato...

Stamane intanto, si è notato un pò di movimento da parte dell'Anas accanto alla frana fantasma e ai blocchi di cemento di via Maddalena. Chissà, forse un miracolo....